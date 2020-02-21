Умерла британская актриса, снявшаяся во многих фильмах и сериалах

Умерла британская актриса Фрэнсис Кука. Причина смерти знаменитости не уточняется. Ей было 83 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что несколько лет назад артистка перенесла инсульт, а чуть позднее узнала о своем онкологическом заболевании.

Фрэнсис Кука снималась в кино на протяжении 50 лет. Среди наиболее известных фильмов с ее участием - «Оливер Твист» Романа Полански и «Бассейн» Франсуа Озона. Кроме того, она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Белоснежка: Страшная сказка», «Обед в пятницу вечером», «Чисто английское убийство», «Дом ужасов студии Hammer», «Ближе к Луне», «Розмари и Тайм», «Боязнь темноты».