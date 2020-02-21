21 февраля 2020, 20:24
Умерла британская актриса, снявшаяся во многих фильмах и сериалах
Фрэнсис Кука снималась в кино на протяжении 50 лет
Умерла британская актриса Фрэнсис Кука. Причина смерти знаменитости не уточняется. Ей было 83 года. Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что несколько лет назад артистка перенесла инсульт, а чуть позднее узнала о своем онкологическом заболевании.
Фрэнсис Кука снималась в кино на протяжении 50 лет. Среди наиболее известных фильмов с ее участием - «Оливер Твист» Романа Полански и «Бассейн» Франсуа Озона. Кроме того, она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Белоснежка: Страшная сказка», «Обед в пятницу вечером», «Чисто английское убийство», «Дом ужасов студии Hammer», «Ближе к Луне», «Розмари и Тайм», «Боязнь темноты».