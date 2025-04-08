Ученые воскресили вымерших прототипов лютоволков из «Игры престолов»

Ученые в США возродили вымерших более 12 тысяч лет назад ужасных волков, ставших прообразом лютоволка в легендарном сериале «Игра престолов».

Биотехнологам удалось вырастить трех щенков из модифицированных клеток серого волка, ставших генетически идентичными вымершему виду, пишет «Газета.ру».

Команда исследователей смогла извлечь ДНК ужасного волка из древнего зуба и древней ушной кости, сравнила геномы, внесла изменения, чтобы воссоздать мощного телосложения, белой шерсти и особого воя, которыми отличались вымершие животные.

Полученные в результате клонирования эмбрионы подсадили собакам-суррогатам, те выносили и родили волчат. Миру явились три волчонка. Их назвали Ромул, Рем – в честь легендарных основателей Рима, вскормленных волчицей, и Кхалиси, такой титул получила будущая Мать драконов из серии книг и популярного сериала. Волчата растут, едят и содержатся на закрытом полигоне. Ожидается, что когда они подрастут, то будут весить около 63,5 кг.

Вымерший ужасный волк обитал в Северной и Южной Америке приблизительно 125 000-9500 лет назад. Он гораздо крупнее обычного волка, отличается мощными челюстями, короткими лапами.

Ученые считают, что благодаря новейшим технологиям смогут сохранить вымирающие виды. // видео RT