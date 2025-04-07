Кривая дорожная разметка спасает город от «гонщиков»

Оригинальное решение проблемы лихачей в населенных пунктах нашли в США, пишет паблик «ПРОавто | Карелия».

В небольшом американском городке Монтгомери Тауншип, штат Пенсильвания, на дорогах появилась необычная дорожная разметка. Она специально нанесена на асфальт криво, чтобы визуально создать иллюзию извилистой трассы.

Волнистую разметку нанесли на дороге после жалоб граждан на лихачей.

Казалось бы, ничто не мешает водителям просто ехать прямо. Но психологически очень сложно не сбавить скорость, даже если водитель знает, что это просто оптический трюк. Гениально!