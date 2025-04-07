Искусственный интеллект стал студентом вуза

ИИ впервые в мире зачислили в вуз. На такой шаг отважились в Венском университете прикладного искусства. ИИ прошел обычную процедуру для зачисления, составил портфолио и прошел собеседование. Об этом рассказывает издание «Хабр».

В европейском вузе отметили, что ИИ был зачислен, так как нет требований к студенту быть человеком, никто о таком не задумывался.

Модель под названием Flynn будет учиться на программе цифрового искусства, посещать лекции, участвовать в дискуссиях, получать оценки наравне с остальными студентами. Для участия в занятиях Flynn потребуется ноутбук или планшет, в диалог он вступает, когда его спрашивают. В своем дневнике, который ИИ ведет в Интернете, написал «грустное» сообщение, что окружающие в нем сомневаются, как в студенте.

Разработчики модели нейросети хотят показать возможности сотрудничества ИИ и людьми в сфере искусства. Разработчики Flynn также отметили, что ИИ будет использовать лекции и общение со студентами для обучения своего алгоритма.