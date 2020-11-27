Ученые назвали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19

Британские ученые перечислили продукты, которые ускоряют выздоровление от коронавируса. Их наблюдения представлены в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Иммунная система состоит из четырех компонентов, которые защищают организм от инфекций. Различают врожденный и адаптивный иммунитет, которые с возрастом снижаются. Одной из причин «иммунного старения» является дефицит питательных веществ, который, как считают исследователи, нужно восполнять с помощью специального питания.

В лечебное питание для перенесших коронавирус включили продукты, богатые витаминами C, D и цинком, пишет РИА Новости. Так, ученые советуют включить в рацион брокколи, черную смородину, обогащенные хлопья для завтрака и апельсины, крабовые консервы, креветки, консервированные бобы и вареные яйца, пищевые добавки с витамином D - до 50 микрограммов в день.

Исследователи отмечают, что их рекомендации по питанию разработаны для здоровых в целом людей. У кого имеются сопутствующие заболевания, такие как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с иммунитетом, необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. (фото riamo.ru)