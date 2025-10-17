Турпоток из России в недружественную страну побил рекорд

Турпоток из России в Японию в этом году побил допандемийный рекорд. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

За девять месяцев этого года Страну восходящего солнца посетили 129,2 тысячи россиян. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Более того, уже побит рекорд 2019 года, когда в Японию съездили 120 тысяч российских туристов.

На фоне скачка интереса россиян к Японии власти этой страны решили открыть в нашей стране дополнительные визовые центры. Предполагается, что один из них появится в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии ожидается увеличение туристического потока.