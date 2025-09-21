Туристический автобус попал в ДТП на трассе «Кола»

На трассе «Кола» в Ленинградской области столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль.

ДТП произошло вечером 20 сентября в Кировском районе на 93 километре федеральной автотрассы.

Транспортные средства столкнулись в лобовую. По информации ГКУ «Леноблпожспас», обошлось без пострадавших. На месте аварии работал личный состав 112 пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас.

В тот же день ночью на заправке сгорел легковой автомобиль. ЧП произошло на 174-м километре трассы «Колы». Автомобиль Nissan Almera вспыхнул на заправке в Волховском районе. Пожар устранили спасатели.