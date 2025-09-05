Туман окутает Карелию

Синоптики предупредили жителей и гостей Карелии о неблагоприятном явлении. В ночь на субботу и до утра местами на республику опустится туман.

Предупреждение будет действовать с девяти вечера 5 сентября и до девяти утра 6 сентября. Из-за этого на прогностической карте предупреждений Карелия окрашена в желтый цвет.

Ранее мы писали о погоде в Петрозаводске в грядущие выходные. В городе ожидается до плюс 21 градуса тепла, дождь не обещают.