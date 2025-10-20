Автомобиль сбил пешехода с ребенком в коляске в центре Петрозаводска

У Гоголевского центра в столице Карелии сегодня сбили пешеходов. Авария произошла на пешеходном переходе вечером 20 октября. Городская камера наблюдения запечатлела произошедшее.

Видно, что пешеход идет по тротуару и толкает впереди себя коляску с ребенком, затем ускоряется, чтобы успеть на зеленый сигнал светофора, ступает на переход и в этот момент их сбивает легковой автомобиль, который в этот момент свернул с Красноармейской в сторону путепровода. К пострадавшим подбежали очевидцы.

На месте ДТП работали врачи скорой помощи, дорожная полиция.