03 августа 2023, 21:03
Общество

Три жительницы Карелии получили высокие награды

Президент РФ наградил трех педагогов из Карелии за их значительный вклад в общество

Важный вклад в общество трех жительниц Карелии был высоко оценен и отмечен благодарностью президента РФ, об этом сообщил в социальных сетях губернатор Артур Парфенчиков.

Данные гражданки получили высокую благодарность от президента РФ за свой труд:

  • Жанна Кульбачко, руководитель школы олимпийского резерва;
  • Марина Логвинец, мастер спорта, опытный тренер и руководитель школы олимпийского резерва
  • Елена Сорокина, замдиректор автотранспортного техникума г. Петрозаводска, лидер в системе среднего профессионального образования

 

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Метки: 
Карелия
награда
Владиимр Путин
педагоги