Три жительницы Карелии получили высокие награды

Важный вклад в общество трех жительниц Карелии был высоко оценен и отмечен благодарностью президента РФ, об этом сообщил в социальных сетях губернатор Артур Парфенчиков.

Данные гражданки получили высокую благодарность от президента РФ за свой труд: