03 августа 2023, 21:03
Три жительницы Карелии получили высокие награды
Президент РФ наградил трех педагогов из Карелии за их значительный вклад в общество
Важный вклад в общество трех жительниц Карелии был высоко оценен и отмечен благодарностью президента РФ, об этом сообщил в социальных сетях губернатор Артур Парфенчиков.
Данные гражданки получили высокую благодарность от президента РФ за свой труд:
- Жанна Кульбачко, руководитель школы олимпийского резерва;
- Марина Логвинец, мастер спорта, опытный тренер и руководитель школы олимпийского резерва
- Елена Сорокина, замдиректор автотранспортного техникума г. Петрозаводска, лидер в системе среднего профессионального образования