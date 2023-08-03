Химиотерапия в новых условиях: как лечатся онкобольные в Карелии

Текст, фото: Елена Малишевская

2 августа в Республиканском онкодиспансере состоялась встреча главного врача этого медицинского учреждения Ерванда Хидишяна с инициативной группой женщин, многие из которых борются с раком груди и проходят курсы химиотерапии. Поводом для разговора стали изменения привычного «уклада»: 10 июля дневной стационар переехал и начал работу в другом, отдельно стоящем здании по адресу ул. Мичуринская, 11. В связи с этим у людей, которые проходят лечение, возникли проблемы - их собрала и обобщила Марина Романова, руководитель «Общества помощи больным заболеваниями молочной железы». Главврач Хидишян не стал игнорировать острые вопросы, он пригласил активисток к себе.

«Была я в новом стационаре 11 июля. Пришла к 10.30, а ушла в 16.30 только. Вся тягомотина с очередями к терапевту (каб.1) и потом к химиотерапевту (каб. 5). Я чуть в голодный обморок не упала. Сказала об этом, и тогда меня взяли. Не знала, что так может все затянуться. Берите паек с собой хороший».

«Добираться туда – это, конечно, отдельная тема: 1. такси, 2. до жд - потом пешком, 3. до остановки у поликлиники - потом пешком. Процедурный кабинет крошечный. Лестница на второй этаж с высокими ступенями! Сегодня наблюдала, как мужчина нес на закорках отца. Скажите, это нормально?».

«Сегодня пешком шла от Мичуринской до остановки жд вокзала. 2600 шагов часы показали. Если есть силы, то в принципе недалеко. Но это летом, а в непогоду, а зимой?».

Это только некоторые комментарии женщин, которым приходится теперь ездить на Мичуринскую, 11, чтобы там проходить курсы химиотерапии. И хорошо бы ездить: проблема в том, что общественный транспорт туда не ходит. Это здоровому человеку полезны пешие прогулки, онкобольной после капельницы такое расстояние может и не осилить. И плохая доступность нового дневного стационара – не единственная проблема, как следует из письма Марины Романовой в адрес руководства Республиканского онкодиспансера:

«В новом здании отсутствует лаборатория для взятия анализов (крови). Бывает, что анализы необходимо пересдать, и для этого надо идти пешком в здание онкодиспансера, что составляет около 1 км в одну сторону. Ранее все это возможно было сделать в соседних кабинетах. Кабинет получения химиотерапии теперь находится на 2 этаже, лестницы очень крутые. Пациентам сложно подниматься, лифта нет. Перед получением химиотерапии большие очереди из пациентов, ожидание составляет несколько часов. Ранее во время получения химиотерапии если кому-то становилось плохо, то вопрос решался на месте, сейчас для этого необходимо вызывать скорую помощь».

На встрече с инициативной группой Ерванд Хидишян признал, что переезд дневного стационара на Мичуринскую, 11 – может быть, и не лучший вариант, но другого они найти не могли. А сделать это было необходимо, чтобы разгрузить основные здания диспансера. По поводу транспортной доступности уже проведены переговоры с городской администрацией: будут думать, маршрут какого автобуса изменить, чтобы он проходил мимо нового лечебного корпуса диспансера.

Что касается очередей и долгого ожидания: главврач онкодиспансера рассказал, что переезд дневного стационара совпал по времени с увольнением нескольких специалистов, и в середине июля на Мичуринской, 11 работал только один врач. Уже сегодня их двое, со следующей недели принимать больных будут три врача, а еще выйдет из отпуска заведующая отделением, так что кадровая проблема решена. Четверо медиков будут работать в две смены: больших очередей и долгого сидения в коридоре быть не должно. Хидишян предупредил, что первая половина дня будет, в основном, отдаваться приезжим из районов (многие едут только на один день, вечером автобус или поезд), вторая половина дня – для петрозаводчан.

Кстати, мало кто знает, но в этом же здании, на Мичуринской, 11 есть так называемый «пансионат» - двенадцать койкомест, где совершенно бесплатно, по заявке в онкодиспансер (желательно заранее), можно остановиться и пожить несколько дней. Кормить вас там никто не будет, продовольствие с собой, но есть холодильник, чайник и микроволновка. Душ также имеется.

К тому же если пациенты приехали из района, допустим, рано утром, до начала рабочего дня, они могут сразу прийти в дневной стационар и подождать врача на удобных диванах - охранник пускает туда круглосуточно.

Лаборатории для взятия анализов в дневном стационаре, действительно, нет. Но, как подчеркнул Ерванд Хидишян, ее там и не должно быть. Пациентам дается время на подготовку к лечению – кому-то две недели, кому-то три, за это время они должны сдать все анализы по месту жительства. Существует минимальный перечень, и те, кто проходят лечение, должны «сами контролировать свои анализы».

«Высоту ступеней на лестнице в новом дневном стационаре мы замеряли – они входят в норму. Мы приобретем ручные подъемники для маломобильных пациентов, но уже сейчас у нас есть каталки, коляски, таких вопросов – что кого-то несут на руках, быть не должно. Более того, вовсе не обязательно подниматься на второй этаж для прохождения химиотерапии – человека могут «прокапать» и на первом, у нас несколько кабинетов»,

- рассказал главврач онкодиспансера.

Поднимался на встрече и вопрос обновления медицинского оборудования – многие аппараты устарели. Ерванд Хидишян рассказал, что давно бы уже купили, это можно было сделать в рамках нацпроекта «Здравоохранение», но, к сожалению, старые здания карельского онкодиспансера не приспособлены под современную аппаратуру. Заявка на строительство нового диспансера отправлена на рассмотрение в минэкономразвития. Будут ли выделены на это деньги – узнаем в сентябре-октябре, когда будут верстаться федеральный и региональный бюджеты.

Честно говоря, Хидишян удивил журналистов. Мало кто приглашает на встречу тех, кто жалуется на тебя в интернете. Позиция многих чиновников и руководителей – «начихать и забыть». Не бояться ответить на неудобные вопросы, воспринимать критику, думать, как улучшить работу даже в самых сложных условиях – такая позиция достойна уважения.