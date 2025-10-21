21 октября 2025, 13:17
Три дракона и рыцари «живут» в Карелии
Житель Новой Вилги «поселил» у себя на участке необычных персонажей
Фото: freepik
Три огромных дракона и несколько рыцарей «поселились» на участке жителя Новой Вилги Кирилла Няппинена, об этом рассказали в паблике «Республика Карелия».
Необычных для современности персонажей мужчина изготовил сам. Они стали композиционным дополнением участка, где уже есть ротонда с барельефами и флюгером с петушком. На создание архитектурного объекта, по словам мастера, ушло около месяца.
Наш земляк занимается строительством профессионально, учился этому с 16 лет. Признается, что творчество помогает ему отдыхать от работы.