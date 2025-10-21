Три дракона и рыцари «живут» в Карелии

Три огромных дракона и несколько рыцарей «поселились» на участке жителя Новой Вилги Кирилла Няппинена, об этом рассказали в паблике «Республика Карелия».

Необычных для современности персонажей мужчина изготовил сам. Они стали композиционным дополнением участка, где уже есть ротонда с барельефами и флюгером с петушком. На создание архитектурного объекта, по словам мастера, ушло около месяца.

Наш земляк занимается строительством профессионально, учился этому с 16 лет. Признается, что творчество помогает ему отдыхать от работы.