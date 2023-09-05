05 сентября 2023, 10:22
Стоматологи на колесах приедут в отдаленный поселок Карелии
Передвижной комплекс будет работать один день в поселке Пяозерский
В лоухском поселке Пяозерский остро стоит вопрос стоматологической помощи местным жителям. В населенном пункте проживает более 1500 человек.
По словам медсестры Валентины Рексть, действующий зубной кабинет не может обеспечить все виды современной стоматологической помощи. За помощью она обратилась к руководству Минздрава Карелии.
Руководитель ведомства Михаил Охлопков пообещал, что в поселок приедет передвижной стоматологический кабинет из Костомукши. Специалисты примут пяозерцев 6 сентября. // фото freepik.com/