Стоматологи на колесах приедут в отдаленный поселок Карелии

В лоухском поселке Пяозерский остро стоит вопрос стоматологической помощи местным жителям. В населенном пункте проживает более 1500 человек.

По словам медсестры Валентины Рексть, действующий зубной кабинет не может обеспечить все виды современной стоматологической помощи. За помощью она обратилась к руководству Минздрава Карелии.

Руководитель ведомства Михаил Охлопков пообещал, что в поселок приедет передвижной стоматологический кабинет из Костомукши. Специалисты примут пяозерцев 6 сентября. // фото freepik.com/