Петрозаводчан просят помочь кормом приютским кошкам

В первый петрозаводский общественный приют подбрасывают кошек, причем к дверям приносят питомцев прямо в переносках. Приют уже переполнен.

Всем кошкам и котикам не хватает места в боксах. Животных размещают в складных клетках, сообщается в паблике приюта.

Зоозащитники бьют тревогу – корм заканчивается. Помочь просят петрозаводчан.

«Опять кончается влажный корм. Приюту очень нужны пакетики влажного кошачьего корма», - сказано в обращении к горожанам. // фото unsplash.com/ Ashley Anthony