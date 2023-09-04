04 сентября 2023, 11:52
Петрозаводчан просят помочь кормом приютским кошкам
В петрозаводском общественном приюте влажный корм для питомцев на исходе
В первый петрозаводский общественный приют подбрасывают кошек, причем к дверям приносят питомцев прямо в переносках. Приют уже переполнен.
Всем кошкам и котикам не хватает места в боксах. Животных размещают в складных клетках, сообщается в паблике приюта.
Зоозащитники бьют тревогу – корм заканчивается. Помочь просят петрозаводчан.
«Опять кончается влажный корм. Приюту очень нужны пакетики влажного кошачьего корма», - сказано в обращении к горожанам. // фото unsplash.com/ Ashley Anthony