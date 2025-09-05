Стало известно, сколько денег хранят жители Карелии в банках

В карельском отделении Нацбанка рассказали, сколько денег лежало на счетах и вкладах жителей республики. По оценке банкиров, объем сбережений жителей Карелии за год вырос на 33,5 млрд рублей.

На начало августа этого года на вкладах и счетах в банках жители республики хранили почти 181,4 млрд рублей. Это на 23% больше, чем в 2024 году. В этой сумме не учитывают средства на счетах эскроу, которые используют для безопасного проведения сделок с недвижимостью.

Объем сбережений растет с февраля, вкладчики предпочитают хранить сбережения в рублях.

Сейчас многие банки предлагают по вкладам около 16% годовых, то выше годовой инфляции, которая в Карелии в июле замедлилась до 9,2%, а по России - до 8,8%.

Доходность по вкладам, несмотря на снижение процентных ставок, все равно привлекает вкладчиков.