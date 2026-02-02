Спокойная Чечня и самая криминальная Карелия: как это возможно?

Текст: Елена Малишевская, фото: МВД Карелии, freepik

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и составили рейтинг преступности в регионах России за 2025 год. Первое место как самое спокойное место в стране заняла Чечня — в среднем 15,8 преступления на 10 тысяч жителей республики. 85 место из 85 регионов у Карелии — 183,3 преступления на те же 10 тысяч населения. Мы действительно живем в самом криминальном регионе? Или что-то не так со статистикой? С этими вопросами мы обратились к министру внутренних дел Карелии Дмитрию Сергееву и к депутату Заксобрания республики, заместителю председателя Комитета по законности и правопорядку Артему Валюку.

«Карелия, действительно, замыкает рейтинг как регион с самым высоким уровнем зарегистрированной преступности, а Чечня — с самым низким. Хочется отметить, что в разных регионах очень отличается правоприменительная практика: где-то тщательно ставят на учёт все заявления и даже мелкие правонарушения, где-то часть конфликтов решается неформально, до возбуждения дела»,

- сообщил нашей редакции депутат Артем Валюк, имеющий большой опыт работы в органах внутренних дел.

«Рейтинг, опубликованный РИА Новости, основывается не на объективной криминальной ситуации, складывающейся в республике, а на сухой статистике. Уровень преступности - это соотношение числа зарегистрированных преступлений к численности населения в субъекте, и это соотношение за последние три года существенно сократилось. Как ранее верно прокомментировал данную ситуацию Глава Республики Карелия, высокий показатель регистрации преступлений свидетельствует о жестком порядке учета, характерном для всех правоохранительных органов республики. Соблюдение прав граждан для нас является одной из приоритетных задач»,

- ответили нашей редакции в МВД Карелии.

Эксперты подчеркивают, что Карелия третий год подряд в верхних строчках антирейтинга по преступности, хотя в 2025 году количество правонарушений снизилось на 15,4% по сравнению с 2024-м. Отмечается снижение ряда категорий преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Депутат Артем Валюк призывает наших читателей обратить внимание на следующие моменты:

• Рейтинг — это относительный показатель: даже если регион улучшил свои показатели, он может остаться последним, если другие «улучшились» еще сильнее или имели более низкую исходную базу.

• В Карелии на протяжении 2025 года фиксировалось снижение числа киберпреступлений и мошенничеств, но их абсолютный и относительный уровень все равно остается очень высоким.

• Регион исторически имел высокую базу по зарегистрированной преступности (больше 200 преступлений на 10 тысяч жителей в 2024 году). Даже заметное снижение не выводит его из «антирейтинга» за один год.

«Мы видим не рост криминала, а, наоборот, снижение числа преступлений. То, что Карелия остается в конце рейтинга, говорит скорее о слишком высоком стартовом уровне и о том, что другим регионам удалось снизить показатели еще более существенно, либо они изначально имели меньшую регистрируемую преступность»,

- отмечает Артем Валюк.

Как сообщили в МВД Карелии, при общем снижении на 15,4% числа зарегистрированных преступлений в республике (9511), по-прежнему, более половины из них составляют преступления против собственности (62,2%, или 5919), большая часть из которых – кражи, совершенные на объектах торговли (1581), а также дистанционные хищения (2647). Кроме того, необходимо учитывать, что на уровень преступности повлиял большой массив так называемых латентных преступлений, выявляемых сотрудниками правоохранительных органов инициативно. Так, в 2025 году существенно (на 24,5%) возросло число выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также коррупционной направленности (на 22%).

По итогам 2025 года ократилось число преступлений, направленных против личности (-9,2%, 1265), в том числе убийств (-9,8%, 37), изнасилований (-23,5%, 13) и деяний, сопряженных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-28,9%, 64), в том числе повлекших смерть (-25%, 6). Значительно сократилось число тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве (-39,5%, 23). В структуре имущественных преступлений меньше совершено краж (-15,6%, 3045), грабежей (-4,3%, 202), угонов (-24,1%, 82), разбоев (-23,5%, 13) и поджогов (-54,5%, 10).

Северокавказские регионы традиционно имеют самые низкие показатели и по зарегистрированной преступности, и по зарегистрированному потреблению алкоголя. Поэтому вопрос не в том, что «Карелия — самый опасный регион страны», а в том, что база сравнения (структура экономики, образ жизни, уровень урбанизации) у регионов совершенно разная, подчеркивает депутат Заксобрания Артем Валюк.

«Высокие цифры Карелии — во многом следствие жёсткого и полного учёта правонарушений, такая динамика — результат системной работы сотрудников правоохранительной системы, которые регистрируют и отрабатывают абсолютно все обращения граждан, включая мелкие нарушения. Это не только статистика, но и реальная профилактика: раннее вмешательство предотвращает рост преступлений».

Алкоголь и преступность: есть ли связь? На уровне здравого смысла связь между злоупотреблением алкоголем и преступностью есть: считается, что алкоголь повышает агрессивность, снижает самоконтроль, провоцирует бытовые конфликты. Однако рейтинги по преступности и рейтинги по алкоголю формально не доказывают причинно-следственную связь. Высокий уровень алкоголизации населения Карелии негативно отражается на здоровье и социальных показателях региона. Это косвенно поддерживает гипотезу о влиянии алкоголя на криминальную обстановку, но не дает юридического доказательства. Как сообщили в МВД, статистика органов внутренних дел по числу зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на протяжении последних лет имеет тенденцию к сокращению. Только за 2025 год число таких преступлений сократилось почти на треть (с 1213 до 830).

«Карелия остается в числе регионов с высоким уровнем потребления алкоголя, и это, безусловно, осложняет и социальную, и криминогенную ситуацию. Но сам по себе рейтинг преступности зависит не только от алкоголя, а от множества факторов — от практики регистрации до структуры экономики. Ведется работа на законодательном уровне, направленная на контроль потребления алкогольной продукции на территории Карелии»,

- сообщил Артем Валюк.

Запредельный уровень мошенничества в Карелии: что происходит, и что делать? В республиканском парламенте сообщают, что принято несколько законодательных инициатив, направленных на профилактику и предотвращение подобного рода правонарушений:

• Усиление просветительской работы: регулярные информационные кампании, sms-рассылки, социальная реклама, совместные проекты МВД, прокуратуры, банков, операторов связи.

• Точечные программы для групп риска: пенсионеров, жителей малых населенных пунктов, активных пользователей онлайн-сервисов.

• Жесткая регистрация всех эпизодов: важно не замалчивать факты мошенничества, а регистрировать каждое обращение — это повышает статистику, но дает возможность выявлять серии, перекрывать схемы, возвращать деньги.

• Работа с банками и финтехом: внедрение дополнительных ступеней защиты переводов, ограничения «подозрительных» операций, горячие линии, когда банк и полиция действуют совместно.

«Необходимо отметить, что Карелия граничит с Финляндией и статус приграничного региона требуют повышенной бдительности и от граждан, и от силовых структур: любые подозрительные схемы и связи должны оперативно отрабатываться»,

- подчеркнул депутат Валюк.

По статистике МВД, количество пострадавших от дистанционных хищений граждан имеет тенденцию к росту — в прошлом году мошенники «развели» в нашей республике 2674 человек.

Итак, количество совершенных преступлений, количество жертв мошенников в Карелии по-прежнему остается высоким. Правоохранители настаивают: именно благодаря полной регистрации таких преступлений и активной работе МВД удается не только видеть реальную картину, но и постепенно сокращать число эпизодов. «Наша задача — не приукрасить статистику, а защитить людей», - говорят сотрудники внутренних дел Карелии. Очень хочется им верить.