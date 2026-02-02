Тезка известного авангардиста Шагала «навонял» в центре Петрозаводска

Марк Захарович (Моисей Хацкелевич) Шагал — русский и французский художник, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века даже и не подозревал, что в Петрозаводске так станет популярна его фамилия. Но не из-за открывшегося вернисажа, а из-за кафе, которое назвали «Петр Шагал». И этот Шагал заметно завонял прямо в центре города. Кафе открылось в многоквартирном доме №35 на проспекте Ленина в карельской столице в середине декабря. С тех пор спокойная жизнь жильцов этого дома, в частности второго подъезда, закончилась. Новая точка общепита — это модный сейчас стритфуд: еда, приготовленная быстро и во фритюре. И как следствие - много «жареного» дыма. При таком производстве еды, все это понимают, нужна хорошая профессиональная вытяжка. Но вместо технического оборудования владелец кафе сделал отверстие в стене. И всё.

- Моя квартира на третьем этаже, окна как раз над вытяжкой. Жить стало невозможно. Каждый день нас травят этим пережаренным маслом. Свою квартиру с середины декабря я просто не могу проветрить. Как только я открываю окно, комната наполняется едким запахом и дымом, от которого режет до слез глаза и начинается кашель. Из-за этого я стала плохо спать. Это все сказывается и на моем здоровье, и на моей жизни, и на моей работе. Даже после 23.00 я не могу открыть окна, потому что они все накопившееся за день, выпускают в конце рабочего дня. И тогда к нам поднимаются столбы пара и дыма,

- рассказала Надежда.

По словам Надежды, из-за плохого самочувствия и нарушения сна она была вынуждена обратиться к врачу.



Жильцы этого дома инициировали собрание с управляющей компанией, на которое пригласили и представителей кафе. По словам предпринимателей, подрядчик им при монтаже вытяжки установил не те фильтры. Из-за этого возникли такие непредвиденные проблемы.

Как будут решать этот вопрос, петрозаводчане не услышали. Позднее они также узнали, что якобы сами проголосовали против установки вытяжки вдоль стены дома, как у соседних кафе. Говорят, такого голосования даже не было. Роспотребнадзор нарушений в работе общепита не нашел, несмотря на то, что жизнь горожан превратилась в жареный ад.