Как проявить заботу о здоровье окружающих при чихании и кашле

В республиканском Роспотребнадзоре рассказали об основных правилах респираторного этикета, которые помогут проявить заботу о здоровье окружающих.

Специалисты рекомендуют при кашле и чихании постараться отвернуться от окружающих людей и использовать носовой платок, лучше одноразовый. Если его не оказалось, то прикрыть рот сгибом локтя или рукавом. Чихание в ладонь — прямой путь возбудителей инфекции к передаче через ручки, поручни, кнопки лифта, при рукопожатии и др. Если вы чихнули в ладонь, немедленно вымойте руки с мылом или используйте антисептик.

После того как чихнули, прокашлялись, высморкались, выбросьте использованный платок и вымойте руки с мылом или используйте антисептик.