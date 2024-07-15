Сотрудники музея Петрозаводска не сомневались: им помогают домовые

Пятилетний юбилей отметил ровно 20 лет назад петрозаводский Дом куклы. Основу экспозиции с самого начала в нем составляли работы основательницы этой художественной галереи Татьяны Калининой, которая рано ушла из жизни. За пять лет здесь открылись не только множество выставок, но и новые экспозиционные залы, где находили себе пристанище многие художники-кукольники.

Художник Борис Кудрявцев с детства изготавливал куклы. К 2004 году он на этом поприще трудился уже восемнадцать лет. Его работы были во многих городах мира. В куклах есть особенная магия, утверждал мастер: «Мне легче делать кукол. Я знаю, как она оживает в руке. Проходит через мозг, через душу, через сердце, через руку процесс оживления». Кощея в человеческий рост Борис сделал по эскизам Татьяны Калининой. Рядом со сказочным персонажем стоял старинный сундук. За пять лет посетители накидали туда доверху монет. Каждая из них – чье-то загаданное желание.

Для хозяев Дом куклы был словно живое существо, переживающее свои периоды в жизни – детство, юность, зрелость и старость. «Мы пока переживаем период детства, со всеми детскими болезнями, со всеми радостями, печалями. Как и все нормальные люди наша галерея жила эти пять лет», - сказала Мария Бабаева, директор Дома и дочь Татьяны Калининой.

Мария поблагодарила на торжестве всех художников, которые когда-либо выставлялись в Доме куклы. Были в тот день и символичные подарки: яблоки с волшебного дерева – символ молодости. И конечно, коллеги вспоминали добрым словом основателя галереи – художницу Татьяну Калинину. В марте 2004 года ей исполнилось бы 50 лет.

«Она ушла уже пять лет назад… Но мне кажется, что она все равно здесь присутствует. Главное, чем она вспоминается – это своей душевностью, теплотой, улыбчивостью, любовью к своему делу», - поделился Виталий Наконечный, дизайнер, тогда он был главным художником журнала «Север».

В день рождения Дому куклы было не до отдыха. Там открылась выставка художника-дизайнера Ирины Порошиной. Главным материалом экспозиции стал текстиль, а с ним мысли, чувства, и все то, чем наполнен Дом куклы. А его символом были и остаются «дивики», добрые духи, придуманные художницей Татьяной Калининой. Все верили, что они помогают галерее во всех делах. Сегодня мы поздравляем всех причастных с 25-летним юбилеем этой галереи! Желаем радости и процветания!

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В Петрозаводск приехал Борис Моисеев, и это был уже его второй визит в наш город. Шоумена встречали на самом высоком уровне. Мэр города, которым в те годы был Виктор Масляков, как раз в тот день вернулся из поездки в США, и сразу принял у себя звезду эстрады.

Бориса Моисеева нечасто приглашали в свои кабинеты главы городов. Исключение – Санкт-Петербург и Петрозаводск. Руководство города рассчитывало на помощь звезды в организации фестиваля «Белые ночи» будущим летом. На символической пресс-конференции журналисты задали вопрос «Как вы оцениваете недавний скандал?» Напомним, что в мае 2004 года в Ростове-на-Дону на своей встрече с прессой Филипп Киркоров оскорбительно накричал на журналистку Ирину Ароян, после чего в народ ушло выражение «розовая кофточка».

Борис Моисеев ответил так: «К сожалению, это плохая история для Филиппа. Думаю, он это уже знает. Мне очень грустно, что это произошло с ним. Потому что актер такого класса, такого масштаба не имеет права позволить себе такие грубые нарушения этики по отношению не только к журналистам, но и к женщине прежде всего. Это недопустимо. Думаю, что Филипп соберет свои мозги, соберет силу, мужество и извинится за свой поступок, который себе позволил».

Таким было 15 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.