В Карелии крылатые теплоходы отметили свой юбилей

В Петрозаводске теплоходы на подводных крыльях, а именно кометы, отправились от причалов по обычным маршрутам (напомним – съемки проходили ровно двадцать лет назад). Но эти рейсы стали юбилейными. В Карелии 60 лет назад появились «ракеты» – необычные крылатые суда. Появление такого класса судов принципиально изменило перевозку пассажиров. Основными маршрутами стали – заповедный остров Кижи, а также села Заонежья и Пудожского района. С пуском новых теплоходов время в пути сократилось в 2-3 раза! Например, до острова Кижи комета преодолевала расстояние не за четыре часа, а за 1 час и 15 минут.

Первые ракеты и метеоры вскоре сменили более мощные суда морского класса «Колхиды», а затем «Кометы». Семь таких судов и составлял в 2004 году флот Онежской стивидорной компании. Такие теплоходы изготавливали в грузинском городе Поти. Они были уже немолоды, но надежны. И обещали прослужить еще несколько лет.

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Музей памятников деревянного зодчества в Кижах, куда ездили на кометах, был, пожалуй, самой известной достопримечательностью Заонежья. Но далеко не единственной. В этом крае было что показать туристам. Это уникальные укреп сооружения времен Великой Отечественной войны, а также Заонежская вышивка. Правда, двадцать лет назад этот потенциал использовался слабо.

Заонежье – родина Ирины Федосовой, сказителей Рябининых. Это памятники деревянного зодчества и природных ландшафтов. Там живут люди, которые делают в словах ударение на первый слог. Районный центр этого края – Медвежьегорск. С ним связана история строительства Беломорско-Балтийского канала, освобождение Карелии от фашистских захватчиков, время сталинских репрессий. «В Медвежьегорске есть, что показывать, - сообщил Сергей Колтырин, который в те годы возглавлял Краеведческий музей города. – Медвежьегорск ведь не только связан с военной или политической историей. Он связан и с кинематографической историей».

Именно там снимались фильмы «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», многие другие. Места, где проходили съемки, вполне могли бы стать туристическими маршрутами. Но пока туризм там был развит слабо. Единственный приличный гостевой клуб располагался в пригороде Медгоры. Отдыхали в нем в основном жители мегаполисов, которые искали в Карелии спокойствия и умиротворения. За это они были готовы выложить от 80 долларов в сутки за двухместный номер и до 550 долларов за весь дом. Корпоративный отдых стал основным направлением деятельности той загородной турбазы. При этом сами жители рассказывали, что многие туристы приезжали в Заонежье неорганизованно, дикарем. Они разбивали палатки на берегу озера, рыбачили. И не всегда оставляли после себя порядок. И главное – в бюджет района от такого туризма денежки не капали.

21 июля в Петрозаводске планировался старт 33 международной парусной регаты крейсерских яхт «Онего-2004». Впервые в 1982 году у нас состоялась единственная сто-мильная гонка, в которой участвовали всего 8 яхт. А в начале нулевых эти соревнования числились уже этапом Открытого чемпионата России.

Планировалось, что регата пройдет в четыре этапа. Каждый длиной от 90 до 125 морских миль. В первый день по традиции зрителей ждала гонка на приз мэра Петрозаводска вдоль Онежской набережной. Собирались устроить парад яхт. «Двойками, тройками, чтобы все посмотрели на наши яхты, чтобы они тихим, человеческим ходом прошли около нас, чтобы все увидели, какое это красочное зрелище», - рассказал Евгений Коткин, тогда он был председателем Госкомспорта РК.

К середине июня зарегистрировались лишь 10 яхт-участниц. Но предполагалось, что их будет около пятидесяти. Ждали гостей из Норвегии и Финляндии. Стоила регата республике недешево – ее бюджет был около двух миллионов рублей. Евгений Коткин показал мерч – футболки и кепки, и атрибутика влетела в копеечку.

Таким было 13 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.