27 июня 2024, 16:45
Происшествия

Сотрудника УК будут судить за полученную малышом травму в подъезде

Ребенок упал с лестницы и ударился головой - в перилах не было вертикальных стоек

Сотрудник управляющей компании в Пряжинском районе стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Судить будут главного инженера за то, что он не принял меры и не организовал работы по восстановлению перил на лестнице в подъезде дома в Матросах. В ограждении не было стоек. УК как раз отвечала за обслуживание общего имущества этого многоквартирного дома. В результате пострадал маленький ребенок.

По информации следователей, в марте пятилетний ребенок упал с лестницы, ударился головой о бетонный пол и получил травму. Уголовное дело направили в суд. // фото пресс-службы Следкома по Карелии

Обсудить
Метки: 
Матросы
новости Карелии
УК
ребенок
лестница
перила