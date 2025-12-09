Снимать наличные с карт в Карелии стали реже. Количество транзакций уменьшилось на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Нацбанк Карелии.

За 9 месяцев этого года жители республики совершили по банковским картам различных операций на сумму 419 млрд рублей. 88% всех транзакций пришлось на оплату товаров и услуг. За это время владельцы карт из Карелии совершили 22 млн переводов на сумму 156 млрд рублей.

По информации источника, на каждого жителя Карелии приходится в среднем по четыре банковских карты. За 9 месяцев этого года их было выпущено 2,1 млн.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о женщине, которая доверила карту подруге, а та украла деньги.