«Сложно работать не с детьми, а с родителями»: портреты ко Дню учителя

Текст, фото: Елена Малишевская

Петрозаводская школа № 3 на Ключевой закрыта на капитальный ремонт. И будет закрыта еще два года: обновленное учебное заведение обещают открыть 1 сентября 2025 года. Основную часть ученического и педагогического составов приютила у себя школа № 26 на Кукковке. Мы побеседовали с учителями 3-й школы, причем, как с опытными педагогами, так и с начинающими. Больше всего нас интересовал вопрос: почему они, в принципе, пошли работать в школу? И что учителей держит на этой трудной работе?

Любовь Владимировна Нифантьева, педагогический стаж 49 лет

Любовь Владимировна больше сорока лет отработала учителем русского языка и литературы. Но даже после такой солидной «вахты» не ушла из школы. Сейчас она возглавляет школьный музей воинской славы «Память и время», который 2020 году был назван лучшим городским музеем. Отец Любови Владимировны - фронтовик, тема войны всегда была ей интересна. Создала курс «Мое Отечество», чтобы учителя вели музейные уроки. Правда, в связи с ремонтом школы музею тоже пришлось «эвакуироваться» в другое место, сейчас ведет там занятия сама.

Любовь Владимировна – из семьи потомственных учителей: мама учила музыке, папа русскому языку и литературе, тетя – географии. Другого пути для себя она не видела. Но все-таки что почти 50 лет держит Любовь Владимировну в школе?

«Прежде всего, любовь. Любовь к детям, к делу, которым занимаешься. Никогда в школе не бывает легко, а конфликтные ситуации – это рабочие ситуации. С детьми все решаемо. Были замечательные дети, и сейчас замечательные дети».

- рассказывает Любовь Нифантьева.

Любовь Владимировна отлично выглядит: стройная, подтянутая, в элегантном костюме. Считает, что в любом возрасте нужно соответствовать своему душевному состоянию. Зарядка, бег, зимой - лыжи. Признается, что фанатик чтения, для нее это очень важно.

«Очень жаль, что литературу сейчас преподают фрагментарно, обзорно. На учителе литературы огромная ответственность: как я дам Пушкина, так дети его и воспримут. Как я подам Достоевского, так они потом его по жизни понесут. Я не скажу, что дети хуже стали. Сидят в гаджетах, это правда. И это, как мне кажется, убивает желание читать. Это очень печально».

Те ребята, которые приходят в музей, – прекрасные, рассказывает Любовь Владимировна. Откликаются, понимают, сочувствуют, стараются быть полезными. Проблем с детьми в школе нет. А вот с родителями есть.

«Сравниваю тех родителей, в 80-х годах прошлого века, и нынешних: те были первыми помощниками учителей. Мы в поход, они – в поход, мы в поездку, они с нами в поездку. Было содружество. А сейчас стало сложно работать не с детьми, а с родителями».

В 2020 году Любовь Владимировна Нифантьева удостоена звания «Заслуженный учитель Республики Карелия».

Елена Васильевна Курицына, педагогический стаж 8 лет

Елена Васильевна преподает французский и английский языки. После окончания иняза не уехала жить за границу, не пошла в переводчики, работает учителем в школе. И счастлива.

«Что держит в школе? Прежде всего интерес к работе. У нас каждый день не похож на другой. Уходят из школы одни дети, приходят другие. Всегда есть ребята, с которыми особенно интересно работать».

Елена Васильевна много и эффективно работает с одаренными детьми. Каждый год готовит детей, которые могут выйти на городскую конференцию, поучаствовать в конкурсе переводов, сходить на республиканскую олимпиаду. Классный руководитель 8 класса. Ведет различную внеклассную работу. Рассказывает, что в прошлом году с семиклассниками было тяжело, сейчас они постепенно выходят из переходного возраста, становится легче.

Иностранные языки будут всегда актуальны, английский уж точно, считает Елена Васильевна. Школа № 3 – одна из немногих в Петрозаводске, где сохранили изучение французского и немецкого языков, плюс финский как второй иностранный. Не зря это учебное заведение носит длинное и гордое название «Средняя школа № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО».

Пока так долго ремонтируется родная школа, конечно, учителям тяжело. Но они не показывают вида, бодрятся. Елена Васильевна рассказывает, что в 26-й школе их приняли хорошо, никаких проблем не возникает.

«Мы знаем в Петрозаводске школы, в которых нет нужной техники, в том числе и для изучения иностранных языков. Там интерактивной доски отродясь не видели. А здесь нас обеспечили всем необходимым».

В 2023 году Елене Курицыной торжественно вручили нагрудный знак «Молодость и профессионализм». За работу с одаренными детьми.

Иван Александрович Ефимов, педагогический стаж 1 год

Иван Александрович преподает математику. Он – тот самый дефицитный кадр, почти все школы Карелии ищут математиков. Но в школу Иван Ефимов пришел не сразу. В 2018 году окончил физмат и… работал в веревочном парке «Лотос-Плазы», бегал и прыгал с детьми. Потом ушел в армию, а по возвращении понял: чтобы все знания, полученные в университете, окончательно не выветрились, надо идти работать учителем. В 3-й школе его приняли с распростертыми объятиями.

Сейчас у Ивана Александровича полная нагрузка, 5-8 классы. Классное руководство – 5 класс. Мужчин в коллективе много: кроме него, еще историк, физик, трудовик, географ, ОБЖ. Школа в этом плане уникальная. Проблем с дисциплиной нет.

«Детям свойственно баловаться. У каждого учителя свое к этому отношение. У меня в классе они могут встать, пройти, даже пробежать между партами, я закрою на это глаза. Другим это покажется нарушением дисциплины, мне - нет».

На вопрос «Что держит в школе?» Иван Александрович затруднился ответить. Нравится работать и все. Встает утром и с удовольствием идет в школу. Это ли не счастье?

Никаких профессиональных наград у Ивана Ефимова пока нет. Но у него еще все впереди.

Полина Андреевна Сидорова, педагогический стаж 3 месяца

Полина Андреевна преподает русский язык и литературу. Она - студентка 4 курса института филологии ПетрГУ. В прошлом году пришла поработать на два месяца, понравилось, в 3 школе ей предложили остаться. Сейчас совмещает учебу и работу.

«Меня, конечно, предупреждали, что я могу выгореть раньше времени, неверный шаг с моей стороны – идти в школу так рано. Но наоборот: школа дает мне силы и желание развиваться, становиться лучше. Больше сил, больше энергии, ты все время в тонусе. Дети тоже нас учат и воспитывают».

Полина Андреевна носит очки в строгой оправе, не менее строгий серый костюм и… футболку с Томом из мультфильма «Том и Джерри». Что это – попытка совместить академичность преподавания с желанием «быть своей» для учеников?

«В работе больше придерживаюсь традиционного стиля. Очень редко беседую с детьми про их современные увлечения – компьютерные игры, например. Просто я сама не в теме. Я больше помешена на книгах. Том на футболке – просто понравившаяся картинка. Да, дети обращают внимание, некоторые тоже приходят в школу в похожих футболках, мне это приятно. Главное – любить детей»,

- рассказывает Полина Андреевна.

С такими замечательными педагогами мы познакомились в петрозаводской школе № 3. Получились четыре портрета – разные, каждый учитель по своему уникален, но они одинаково трепетно относятся к делу, которому служат.

Портал «Петрозаводск говорит» поздравляет всех педагогов Карелии с Днем учителя! Терпения вам и сил. А учителям школы № 3 особенно: пусть время капитального ремонта пройдет быстро и плодотворно.