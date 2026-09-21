Скорость 5G теперь доступна каждому абоненту МегаФона

Оператор выпустил набор опций для ускорения мобильного интернета - воспользоваться ими смогут даже владельцы смартфонов, не поддерживающих пятое поколение связи

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МегаФон расширяет цифровые возможности для своих клиентов: набор опций Мега5G позволяет выходить в интернет на высокой скорости с любым устройством - в том числе там, где сети пятого поколения пока нет. Активировать решения можно на сайте оператора или в личном кабинете мобильного приложения.

Базовая опция Мега5G ускоряет мобильный интернет в 1,6 раза. Тем, кому нужен запас выше, доступны возможности Мега5G Турбо - они увеличивают скорость вдвое. Такие возможности пригодятся для прямых эфиров и стримов, онлайн-конференций, раздачи интернета на другие устройства и загрузки крупных файлов из облака.

Развитие пятого поколения связи в России будет поэтапным и во многом зависит от технологической готовности операторов и количества доступных устройств с поддержкой нового стандарта. Нам важно, чтобы преимущества высоких скоростей оценили как можно больше клиентов уже сейчас, в том числе, например, владельцы устройств Apple. Опции Мега5G дополняют развитие сети пятого поколения и открывают доступ к ее возможностям для каждого абонента,

- прокомментировал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

В линейке появилась и опция Мега5G Кино - она создана для любителей видеоконтента и объединяет ускоренный интернет, дополнительные гигабайты и безлимитный доступ к фильмам и сериалам популярных онлайн-кинотеатров. Чуть раньше абоненты получили возможности Мега5G Город: ускорение интернета, дополнительные гигабайты и SMS, а также бесплатный доступ к сервису Whoosh с безлимитным трафиком на карты и самокаты.

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