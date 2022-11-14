Скоро четырехполосными станут более 100 километров карельских дорог

Основная цель масштабной модернизации федеральных автодорог региона - снижение аварийности. Значительное количество тяжких ДТП регистрируется на стокилометровом участке с 381 по 481 км автодороги «Кола». Сегодня это наиболее загруженная транспортная артерия, соединяющая две крупнейшие городские агломерации — Петрозаводскую и Кондопожскую.

Один из источников финансирования Федерального дорожного фонда, который за время работы госсистемы пополнился более чем на 200 миллиардов рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей, - государственная система «Платон». Благодаря собираемой системой статистике, поступившие средства идут ремонт и расширение наиболее загруженных участков федеральных трасс.

В прошлом году, в том числе за счет средств госсистемы «Платон», в Карелии обновили более 200 километров федеральных дорог. Основной объем работ пришелся на трассу Р-21 «Кола», свыше 150 километров которой привели к нормативам.

В ходе капитального ремонта преобразился отрезок с 292 по 312 километр в Олонецком районе. Здесь заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили откосы и дно канав, русел и оголовков водопропускных труб, устроили обочины, установили барьерные ограждения и линию электроосвещения. Капитально отремонтированы 13 километров автодороги на территории Беломорского района. В общей сложности в регионе за год капитально отремонтировано более 33 километров автодорог. Продолжаются работы на участке с 271 по 283 км «Колы». Также завершен ремонт двух участков автодороги А-119 Вологда–Медвежьегорск–автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Пудожском районе протяженностью более 42 километров.

Из 125 тысяч зарегистрированных в системе грузовиков в Северо-Западном федеральном округе половина приходится на Санкт-Петербург (50 тысяч транспортных средств) и Ленинградскую область (14 тысяч),

- рассказал Сергей Кралюк, руководитель Северо-Западного филиала оператора госсистемы - РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС).

В лидерах также – Калининградская область (12 тысяч большегрузов), и Вологодская область (12 тысяч). Грузоперевозчики зарегистрировали более 6 тысяч большегрузов в Архангельской, Новгородской, Псковской областях. В целом по всему федеральному округу более 45 тысяч логистических компаний и грузоперевозчиков, работающих на федеральных трассах, зарегистрировались в госсистеме,

- пояснил Сергей Кралюк.

Система позволяет собирать «большие данные» для управления отраслью — от точного планирования ремонта загруженных дорог до оценки экономической активности в сложные экономически периоды.

Собираемая госсистемой статистика об автомобильных грузоперевозках делает рынок прозрачным, сокращая число «серых» перевозчиков. Именно с целью поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды, весной этого года был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России».

Инициатором выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса России. Для того чтобы попасть в рейтинг, компания должна была отвечать трем критериям: годичный пробег каждого грузовика должен превышать тысячу километров, компания должна быть зарегистрирована в системе «Платон» больше 5 лет, автопарк перевозчика должен быть полностью оборудован бортовыми устройствами или использовать маршрутные карты. По словам устроителей рейтинга, в следующем году список критериев будет расширен. В числе возможных вариантов, в частности, рассматривается переход транспортной компании на электронный документооборот.

Интересно, что со схожей инициативой выступило и государство. Минтранс планирует создать единый реестр цифровых профилей перевозчиков, как грузовых, так и пассажирских, который позволит, с одной стороны, выявить добросовестных игроков, а с другой – компании с низким уровнем оказания услуг и высокой аварийностью.

/// Фото: Росавтодор