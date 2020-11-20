Синоптики пообещали россиянам оттепели в декабре

В декабре россиян ждут оттепели. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин, его слова приводит РИА Новости.

По словам метеоролога, одна-две оттепели ожидаются в первый месяц зимы в европейской части России. Температура воздуха будет подниматься до нуля и даже до положительных значений.

Варакин напомнил, что зима в России 2019-2020 года была рекордно теплой. По его словам, нынешняя зима ожидается холоднее предыдущей, однако все равно теплее климатической нормы. Фото fotoshkola.net