Школьница родила сына в российском городе и задушила его

В Омске вынесен приговор 16-летней девушке, которая обвинялась в убийстве новорожденного сына. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, трагедия произошла в июле этого года. Школьница сняла номер в одной из гостиниц города, чтобы родить там ребенка. После появления мальчика на свет она задушила сына, положила его тело в пакет и выбросила в мусорное ведро. Страшную находку сделали сотрудники отеля. Установить личность матери удалось с помощью банковской карты, которой она расплатилась за номер.

Суд назначил девушке наказание в виде полутора лет пребывания в воспитательной колонии.

