ИИ взрослеет вместе со своими пользователями

Специалисты Мегафона проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, доступные как через браузер, так и через мобильные приложения. Общее число карельских пользователей, которые применяют ИИ в быту или работе, с января по сентябрь 2025 года выросло на 137% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В Карелии особенно активно осваивает нейросети старшее поколение (55+): число таких пользователей выросло в шесть раз.

Второй по темпу роста группой стали молодые люди от 14 до 24 лет — их в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Жители Карелии стали больше расходовать мобильный интернет на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 13 раз относительно 9 месяцев 2024 года. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом летом — более 68% всего объема трафика на такие площадки пришлось на июль-август.

Основную часть аудитории (63% посетителей) ИИ по-прежнему составляют жители Карелии от 25 до 44 лет, при этом большинство из них — мужчины (около 71%).

Самым популярным инструментом остаётся ChatGPT. На втором месте — GigaChat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в 23 раза. В то же время жители Карелии стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.

Больше всего пользователей ИИ по-прежнему сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако самые высокие темпы роста интереса к нейросетям зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области и Калмыкии.