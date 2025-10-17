17 октября 2025, 16:47
Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Российская национальная команда вошла в тридцатку сильнейших сборных мира
Фото: freepik
Сборная России по футболу улучшила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте организации.
Команда Валерия Карпина после побед над Ираном (2:1) и Боливией (3:0) поднялась с 33-го места рейтинга на 30-е. На первом месте в списке находится Испания, Аргентина вторая, Франция третья.
Напомним, сборная России с февраля 2022 года отстранена от всех официальных соревнований. Сейчас национальная команда играет только товарищеские матчи.
