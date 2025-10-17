Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу улучшила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Команда Валерия Карпина после побед над Ираном (2:1) и Боливией (3:0) поднялась с 33-го места рейтинга на 30-е. На первом месте в списке находится Испания, Аргентина вторая, Франция третья.

Напомним, сборная России с февраля 2022 года отстранена от всех официальных соревнований. Сейчас национальная команда играет только товарищеские матчи.

Ранее сообщалось о том, что Черногория может ввести визы для россиян.