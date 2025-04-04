04 апреля 2025, 13:42
С погибшим Сергеем Гуриным простятся в Карелии
На следующей неделе в Приладожье похоронят участника специальной военной операции
фото: vk.com/rk_smr?w=wall-127526677_38136
Еще один наш земляк погиб в ходе специальной военной операции. Простятся с Сергеем Гуриным в Сортавальском округе 7 апреля, сообщили в администрации.
Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга. Чиновники выразили родным и близким Сергея Гурина соболезнования. Прощание пройдет в муниципальном ритуальном зале.
В этот же день в Кемском районе простятся с 52-летним Андреем Тимофеевым, участником СВО.