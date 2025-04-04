С погибшим Сергеем Гуриным простятся в Карелии

Еще один наш земляк погиб в ходе специальной военной операции. Простятся с Сергеем Гуриным в Сортавальском округе 7 апреля, сообщили в администрации.

Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга. Чиновники выразили родным и близким Сергея Гурина соболезнования. Прощание пройдет в муниципальном ритуальном зале.

В этот же день в Кемском районе простятся с 52-летним Андреем Тимофеевым, участником СВО.