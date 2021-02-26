С начала года пожары в Карелии унесли жизни 13 взрослых и двоих детей

За два месяца нового года в пожарах в Карелии погибли 15 человек, в том числе двое детей. Печальную статистику сегодня привело МЧС республики.

В министерстве зафиксировали резкое увеличение количества пожаров и погибших людей на территории республики в 2021 году. За январь - февраль случился 191 техногенный пожар. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число возгораний выросло на 7,9%.

Среди основных причин, которые называет ведомство, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В холода происшествия по этим причинам случаются чаще, заключили в МЧС. Кроме того выросло количество пострадавших в огне. В 2021 году семь человек получили травмы, за аналогичный период прошлого года сообщалось о пяти пострадавших. (фото 41.mchs.gov.ru)