Россияне узнали, как сделать дневной сон полезным

Дневной сон не может восполнить полностью энергию после бессонной ночи. Однако получасовой сон в темноте может помочь почувствовать себя лучше, поделилась "Lenta.ru".

Важно отметить, что лучшее время для дневного сна - первая половина дня, до обеда. Также нужно создать правильные условия: полную темноту и отсутствие посторонних звуков.

На качество сна влияет и температура в помещении. В комнате должно быть прохладно, от 15 до 20 градусов.