03 сентября 2025, 17:50
Россияне узнали, как бороться с дневной сонливостью
Чтобы справиться с сонливостью днем, нужно быстро походить
Фото: https://www.freepik.com/author/pvproductions
Быстрая ходьба или интенсивные упражнения эффективнее справляются с дневной сонливостью, чем кофе. Об этом рассказала "Lenta.ru".
Также с дневной сонливостью может помочь налаженный режим дня. Вставать и ложиться лучше всего в одно и то же время, а после пробуждения сразу же включать яркий свет и не выключать его в течение 30 минут. При сильной сонливости врачи посоветовали не мучить себя и поспать днем, но не более 20 минут и до 15.00.
Врачи порекомендовали для улучшения качества сна принимать короткий теплый душ на ночь. Также лучше заменить гаджеты на дыхательные практики.