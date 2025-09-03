Россияне узнали, как бороться с дневной сонливостью

Быстрая ходьба или интенсивные упражнения эффективнее справляются с дневной сонливостью, чем кофе. Об этом рассказала "Lenta.ru".

Также с дневной сонливостью может помочь налаженный режим дня. Вставать и ложиться лучше всего в одно и то же время, а после пробуждения сразу же включать яркий свет и не выключать его в течение 30 минут. При сильной сонливости врачи посоветовали не мучить себя и поспать днем, но не более 20 минут и до 15.00.

Врачи порекомендовали для улучшения качества сна принимать короткий теплый душ на ночь. Также лучше заменить гаджеты на дыхательные практики.