Россиянам раскрыли, как избежать изжоги летом

Кроме повышенной активности, изжогу могут спровоцировать некоторые продукты. Чтобы снизить вероятность приступа, рекомендуется пить больше воды, делится "Lenta.ru".

Изжогу может вызвать жареное, соленое и острое. Врачи отметили, что шоколад и кофе также могут стать причиной приступа. Некоторые медикаменты, например препараты от боли в спине, могут раздражать пищевод и желудок, из-за чего начинается изжога.

Неприятные ощущения могут появиться после поздних ужинов и посиделок после них. Интенсивные физические нагрузки сразу после еды, например работа на садовом участке, активные игры или плавание, также провоцируют изжогу.