Режим временного ограничения полетов снова продлили

Полеты в 11 аэропортов России все еще невозможны. Режим ограничения продлила снова Росавиация, сообщили в ведомстве.

На этот раз ограничения ввели до 21 декабря, до 03:45. Как и прежде, нельзя летать в Анапу, Брянск, Белгород, Воронеж, Геленджик, Курск, Краснодар, Липецк, Симферополь, Ростов-на-Дону и Элисту.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать полеты самолетов по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. // фото: freepik.com