13 декабря 2022, 09:15
Россия

Режим временного ограничения полетов снова продлили

Росавиация не разрешает летать в ряд аэропортов до 21 декабря

Полеты в 11 аэропортов России все еще невозможны. Режим ограничения продлила снова Росавиация, сообщили в ведомстве.

На этот раз ограничения ввели до 21 декабря, до 03:45. Как и прежде, нельзя летать в Анапу, Брянск, Белгород, Воронеж, Геленджик, Курск, Краснодар, Липецк, Симферополь, Ростов-на-Дону и Элисту.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать полеты самолетов по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. // фото: freepik.com

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росавиация
ограничение полетов
Самолеты