13 декабря 2022, 08:17
Новая строка появится в платежках за жилищно-коммунальные услуги
Россиян обяжут регулярно оплачивать установку, замену и поверку «умных» счетчиков
Жильцы будут оплачивать так называемые «умные» счетчики на воду и тепло. В квитанции за ЖКУ внесут соответствующую строку, пишут «Известия».
Проработать эту меру Минстрою РФ поручило правительство. Расходы по установке, замене и проверке таких приборов возложат на потребителей.
- Реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют дополнительных решений в нынешней экономической ситуации,
- пояснили в ведомстве.
Обслуживание счетчиков и управление ими собираются от жителей передать ресурсоснабжающим организациям. Оплату услуг последних и включат в квитанции.
По мнению экспертов, это должно повысить прозрачность сферы ЖКХ и привести к уменьшению затрат граждан. // фото: freepik.com