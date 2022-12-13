Новая строка появится в платежках за жилищно-коммунальные услуги

Жильцы будут оплачивать так называемые «умные» счетчики на воду и тепло. В квитанции за ЖКУ внесут соответствующую строку, пишут «Известия».

Проработать эту меру Минстрою РФ поручило правительство. Расходы по установке, замене и проверке таких приборов возложат на потребителей.

- Реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют дополнительных решений в нынешней экономической ситуации,

- пояснили в ведомстве.

Обслуживание счетчиков и управление ими собираются от жителей передать ресурсоснабжающим организациям. Оплату услуг последних и включат в квитанции.

По мнению экспертов, это должно повысить прозрачность сферы ЖКХ и привести к уменьшению затрат граждан. // фото: freepik.com