Разрушительное благоустройство – техника повредила дорожки в парке

Парку Беличий остров в столице Карелии как-то не везет с благоустройством. Рабочие берутся делать одно, а по итогу портят другое.

Сейчас досталось дорожкам в зеленом уголке на Кукковке. Техника проехала – поломала деревянные бордюры, продавила местами утрамбованное полотно.

Фотографиями и впечатлениями от увиденного поделились в сообществе «Мой Петрозаводск».

«Гуляя по многострадальному парку Беличий остров, вижу, что конца и края нет работам, проектам и т.д. Стали ставить опоры освещения в верхней части парка — хорошее дело. Но… расковыряли, раскурочили все дорожки тяжелой техникой! Неужели средства выделены и на укладку дорожек потом? Если так, то это отлично! Успокойте любителей этого места отдыха! Пока вот так...»

- написали в сообществе.

В комментариях написали, что хотели бы увидеть результат благоустройства, так как второй год ведутся работы, а толку пока нет. Другие посетовали, что скоро начнутся дожди и на дорожках будет грязное месиво: «Ни проехать, ни пройти. За что ни возьмутся - все через одно место». © «Петрозаводск говорит»