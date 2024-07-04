Растет число поклонников красоты карельских озер

Летом самые привлекательные места для отдыха — берега водоемов. Пленительной красотой водоемов подписчики соцсети делятся на своих страничках. Они утверждают, что каждое озеро уникально. И это действительно так.

«Это озеро Контокки или Контоккиярви. На его южном и восточном побережье находится город Костомукша. Вода летом на мелководье теплая, а вот чуть глубже уже холодная. Есть городской пляж, несколько лагун и острова. Вода чистая, светлая. В озере водятся: щука, окунь, плотва, лещ и даже сиг»,

— рассказала жительница Костомукши Лидия Григорьева.

Небольшие водоемы, площадь которых составляет не более одного квадратного километра, называют ласково ламбушками.

«Ламбушка недалеко от Эссойлы. Чиркас ее называют, она глубокая, вода обычно теплая. Когда на Сямозере холодная, мы туда ездим»,

— поделилась изумительной фотографией с лилиями Аля Беккер из Эссойлы.

Озер, которые привлекают туристов для пляжного отдыха, немало. Одно из них – Сямозеро. Этот водоем может показать свое коварство и красоту.

«Сямозерские закаты вряд ли оставят кого-то равнодушным», — считает Ксения Савина.

Интересно будет знать, что в Карелии насчитывается более 61 тысячи озер. При этом Ладожское, Онежское и Выгозеро входят в десятку крупнейших пресноводных озер Европы.//фото: Лидия Григорьева, Аля Беккер, Ксения Савина