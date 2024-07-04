Жительница Карелии в инвалидной коляске отправится на Эльбрус

Текст, фото: Марина Бедорфас

Варвара Павлова вышла в финал конкурса красоты и таланта «Покорители вершин» для женщин и девушек в инвалидных колясках. В категории «Леди» у нее семь соперниц. В категории «Мисс» еще 11 участниц. Финал конкурса пройдет в августе в Нальчике. Участниц ждут не только конкурсные задания, но и специальные экскурсии. Одна из них — это подъем на Эльбрус и посещение голубых озер.

«Я вообще не люблю конкурсы, тем более красоты и таланта. Но я очень люблю путешествовать. Именно поэтому я решила отправить заявку в Кабардино-Балкарию. Это интересный проект, который позволит увидеть Эльбрус и еще много нового»,

- рассказала Варвара Павлова.

В прошлом году наша героиня в Челябинске представляла Карелию на конкурсе «Рожденная побеждать». И взяла титул «Королева таланта». Варвара так прочла стихи, что жюри единогласно отдало ей эту номинацию и корону.

Конкурс в Нальчике - это несколько этапов, один из них — визитная карточка Петрозаводска, в которой нужно рассказать о доступности города для маломобильных граждан: как добраться, где остановиться, что можно посмотреть.

«С этим, конечно, возникли трудности. У нас есть аэропорт. Но, насколько я знаю, с подъемником там есть проблемы: современного и безопасного просто нет. Поэтому к нам можно добраться на поезде, в котором есть купе для людей с инвалидностью или на личном автомобиле»,

- поделилась Варвара.

По словам нашей героини, многие социальные и культурные учреждения в городе, а в районах тем более, не приспособлены для маломобильных людей. Например, уточняет Варвара, в некоторые центры просто не открыть двери, настолько они тугие. Для того чтобы тебя встретили, можно нажать на кнопку, но до кнопки не добраться.

Тем не менее наша собеседница рассказала и о положительном опыте. Музыкальный фестиваль «Воздух» был организован так, что люди с инвалидностью не только получили бесплатные билеты, но для них была создана безбарьерная среда.

«Мне очень понравился фестиваль. И я могу смело его рекомендовать тем, у кого есть проблемы с перемещением. Нам предоставили места у сцены. Это было так приятно и удобно. В прошлом году я была один день, и меня это так зарядило. А в этом году я слушала музыку два дня. На следующий год я планирую на все три приехать. Тем более, что он будет юбилейным»,

- рассказала Варвара.

Следующим этапом конкурса станет День гостеприимства, в рамках которого представительницы разных регионов должны будут представить свой край.

«Это самый первый день очного участия. И сначала я решила сделать калитки и представить гостеприимную Карелию через угощение. Но потом поняла, что буду в пути больше двух суток, и калитки будет не довезти, а там приготовить я их не успею. Я думала тогда найти загадки, какие-то игры, но это не входит в предложенный формат, поэтому буду вновь читать стихотворение о нашей республике. Сейчас как раз занимаюсь подбором произведения».

На конкурс красоты и таланта «Покорители вершин» необходимо приехать в национальном костюме. В центре народных инициатив Варваре предложили костюм Айно — героини эпоса «Калевала».

«Я - заонежанка, и у нашего предприятия вышивальщиц в этом году юбилей. И это все родное, мое и понятное, поэтому я решила поехать в заонежском костюме на конкурс. Я его сама купила. Это будет хороший подарок и память для себя. Пока я была студенткой, ПетрГУ оказывал материальную помощь, на нее я костюм и купила»,

- поделилась собеседница.

«Я с большой гордостью поеду и буду представлять свой край. Это невероятная ответственность, но делаю я это всегда с большим удовольствием, я очень люблю нашу Карелию».

Варвара Павлова не может поехать одна, ей нужен сопровождающий. Чаще она старается ходить с тростью, но в долгих поездках использует коляску, но из-за проблем с руками, она не может сама ей управлять. Сопровождающей согласилась быть Наталья Устинова - специалист Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения. Наталья также сопровождала на конкурсе в Челябинске участниц из Карелии.

«И вот тут возникли первые мои проблемы. Мне самой очень непросто оплатить проезд для сопровождающей, гостиницу и питание. Номер в гостинице, в которой будут проходить конкурс и все мероприятия, стоит в сутки 5100 рублей. Билеты нам в долг купила Анна Яблокова. Я сначала посчитала, что 55 тысяч уйдет, сейчас стоимость возросла больше, чем за 80 тысяч, и мне уже это не потянуть. Если только взять кредит, и тогда вместе с воспоминаниями о поездке будут напоминания о платежах. Обратилась за помощью в правительство республики, но я уже не вхожу по возрасту в группу молодежи, поэтому не попадаю ни в одну программу. В университет не могу обращаться, я его окончила, получила диплом, больше не студентка», - поделилась Варвара.

Если у кого-то есть возможность поддержать Варвару финансово, помочь исполнить ее мечту, можно написать ей в личные сообщения в соцсетях.

Жизнь Варвары Павловой только на первый взгляд похожа на жизнь других инвалидов-колясочников. Да, она сталкивается с теми же проблемами доступности среды, нехваткой средств на исполнения каких-то мечтаний. Но отличается тем, как она справляется со всеми трудностями и испытаниями, которые начались в 15 лет. Сейчас ей 37.

«До 15 лет я жила в Шуньге, училась в школе. Но в 10 классе у меня умерла мама. И тетя меня перевела на обучение в Петрозаводск в училище № 11, где я получила профессию повар-кондитер. Затем я поступила в строительный колледж на маркетолога», - продолжает Варвара.

В 2008 году в пятницу, 13-го числа, наша героиня попала в ДТП. За рулем автомобиля был ее одноклассник. Машина въехала в яму на дороге и перевернулась. Никто не пострадал, кроме Варвары. Перелом шейного позвонка.

«Меня быстро доставили в больницу, прооперировали. Был поврежден спинной мозг. Собирали раздробленный позвонок по кусочкам. Потом была долгая реабилитация в Медвежьегорске, в Пряже. И я снова научилась ходить».

Весь этот сложный период рядом был ее старший брат, родные и друзья, которые и сейчас готовы ее поддерживать.

«Я это до сих пор не приняла своей инвалидности и того, что тогда произошло. Мне все кажется, что это временная болячка. Я живу как обычные люди, иногда я чувствую свою инвалидность, потому что где-то не успеваю, у меня постоянно что-то падает, я сама падаю, но с этим можно жить», - продолжает собеседница.

Спустя 13 лет после аварии Варвара решила получить высшее образование и поступила в ПетрГУ на историка.

«Я поступала по льготе. Было три института, изначально мне очень хотелось на социальную работу, но прошла я на исторический. В первый день обучения я пришла и увидела своих молодых однокурсников. И подумала, что я наделала?! Как я сними буду учиться, я же старше почти в два раза. Но меня очень хорошо приняли и студенты, и преподаватели».

Наша героиня отметила, что отношение к людям с инвалидностью в университете просто удивительное: все очень доброжелательные, готовы помочь, а вот инфраструктура не продумала совсем. Ей приходилось с тростью штурмовать лестницы, чтобы попасть в аудиторию, проходить длинные коридоры до туалета.

В конце июня Варвара получила диплом. А свою дипломную работу тоже посвятила Карелии — первому российскому курорту «Марциальные воды».

Варвара занимается спортивным ориентированием. Она профессиональный спортсмен, участник карельской сборной и тренер.

«Прошлый сезон из-за обучения в университете не позволил много времени уделять тренировкам, и я прошла его не очень успешно, ничего серьезного не выиграла. Из-за этого не прошла конкурс на зарплату. Сейчас я работаю в спортивной школе тренером, буду заниматься с детьми на базе школы-интерната № 21 — в начальных классах преподавать ориентирование".

"Мне очень близка социальная работа, работа с людьми, с детьми, ты чувствуешь свою нужность, значимость. А дети здесь просто замечательные»,

- говорит Варвара. // Фото конкурса "Рожденная побеждать" предоставлено организаторами. Фото с дипломом - из личного архива Варвары Павловой.