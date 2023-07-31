Узнайте правильный день для посещения парикмахерской

Лунный календарь стрижки волос на август 2023 года поможет определить правильный день для посещения парикмахерской, чтобы прическа принесла только удачу, а неприятности обошли вас стороной.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 августа. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью.

2 августа. Не стригитесь — привлечете болезни и неприятности.

3 августа. Посетив парикмахера, есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

4 августа. Стрижка неблагоприятна. Может появиться перхоть, а волосы могут стать ломкими и сухими.

5 августа. Не стоит стричься — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

6 августа. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.

7 августа. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

8 августа. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.

9 августа. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

10 августа. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

11 августа. Прекрасный день для стрижки. Она принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

12 августа. С новой прической ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

13 августа. После посещения парикмахерской вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

14 августа. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

15 августа. Новая прическа изменит вашу жизнь к лучшему.

16 августа. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

17 августа. Не стригитесь, так как это может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

18 августа. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

19 августа. Стричься не рекомендуется, так как может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

20 августа. Стрижка подарит вам удачу и богатство. Очень хороший день для того чтобы кардинально сменить свой облик.

21 августа. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

22 августа. Можете подстричься, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.

23 августа. Новая прическа привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

24 августа. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

25 августа. После посещения парикмахерской ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

26 августа. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

27 августа. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

28 августа. Посетив парикмахера, вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

29 августа. С новой прической вы станете более удачливым человеком, результаты не заставят себя ждать. Будете привлекать собственность, материальное благополучие.

30 августа. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

31 августа. Сходив в парикмахерскую, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей. // Фото: piqsels.com