Стилист рассказал о вреде махровых полотенец для волос

Стилист Иван Субота советует вместо махровых полотенец пользоваться после душа шелковыми. Это поможет сохранить волосы. Но изделия из шелка дорогие.

Шелковое полотенце препятствует ломкости волос, не разрыхляет и не спутывает. Волосы не будут электризоваться. Россиянкам с вьющимися волосами он советует пользоваться полотенцами из трикотажа или микрофибры.

Для защиты волос стилист рекомендует использовать бальзам и специальную расческу, способствующую закрытию чешуек, бережно закутывать волосы в полотенце и оставлять на некоторое время, чтобы впитался избыток влаги, пишет «Лента». При этом Субота советует не растирать волосы интенсивно. // фото unsplash.com