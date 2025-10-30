Прошел первый мастер-класс проекта «Мастерская Победы»

В Карелии стартовал проект «Мастерская Победы», посвященный патриотическому воспитанию, поддержке участников СВО и укреплению духовно-нравственных ценностей, сообщила председатель регионального отделения организации «Ассамблея народов России» республики Зоя Савельева.

В этом году наша организация впервые поучаствовала в конкурсе на реализацию наших проектов. Один из них — «Мастерская Победы» — получил финансовую поддержку. Главная идея проекта — соединение практической помощи бойцам и духовное воспитание. Участники проекта смогут не только освоить новые навыки, но и ощутить сопричастность к общему важному делу»,

— рассказала Зоя Савельева.

Также проект помогают реализовать Министерство национальной и региональной политики республики, Дом дружбы народов и ветеранские организации. До конца года организаторы проведут ряд мастер-классов по изготовлению различных предметов, необходимых участникам СВО, которые в итоге отправят на фронт.

Первый мастер-класс прошел в Доме дружбы народов в Петрозаводске, который провела руководитель общественной волонтерской организации «Калинка» Людмила Парамонова. Участникам рассказали о деятельности объединения и создаваемых вещах. На мастер-классе участников научили делать нашлемники. В первом мастер-классе поучаствовали школьники, волонтеры, общественники. К мероприятию также присоединился участник региональной кадровой программы переподготовки бойцов СВО «Герои Карелии» Александр Тикка.

После мобилизации два года служил в артиллерии в зоне СВО, пока не получил ранение. Сейчас возвращаюсь потихоньку к мирной жизни, в том числе благодаря программе «Герои Карелии». Я посетил мастер-класс, чтобы высказать благодарность волонтерам, которые искренне поддерживают бойцов, переживают за них. Их внимание дарит тепло людям на фронте, от тех же детских писем или игрушек становится тепло на душе, легче переносить всё. Кто-то хранит письма за пазухой, кто-то приклеивает на стене в месте дислокации. Игрушки вообще являются такими оберегами, у меня, например, была Чебурашка, пока я ее не потерял, к сожалению, во время ранения»,

— поделился впечатлениями Александр Тикка.

Напомним, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил во всех субъектах РФ запустить аналог проекта «Время героев». В марте этого года глава региона Артур Парфенчиков дал старт республиканской кадровой программе «Герои Карелии», участники которой смогут получить работу на ведущих предприятиях и в органах власти.

Фото: «Республика» / Сергей Юдин