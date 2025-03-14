14 марта 2025, 08:09
Происшествия

Пропавшего подростка не могут найти несколько дней в Петрозаводске

Волонтеры включились в поиски 16-летнего Давида Мартынова
фото «Петрозаводск говорит»

16-летний юноша пропал в карельской столице. В поиски включились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пропал Давид Мартынов. Его местонахождение неизвестно с 6 марта.

Несовершеннолетний был одет в одежду темного цвета, у него темные волосы, но может быть побрит налысо. Бдительные горожане могут помочь сведениями о Давиде.

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ЛизаАлерт
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