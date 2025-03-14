Пропавшего подростка не могут найти несколько дней в Петрозаводске

16-летний юноша пропал в карельской столице. В поиски включились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пропал Давид Мартынов. Его местонахождение неизвестно с 6 марта.

Несовершеннолетний был одет в одежду темного цвета, у него темные волосы, но может быть побрит налысо. Бдительные горожане могут помочь сведениями о Давиде.