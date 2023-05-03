Проезд и парковку запретят в центре Петрозаводска 8 и 9 мая

Организация проезда изменится в центре столицы Карелии в связи с празднованием Дня Победы. На ряде улиц запретят парковку, а часть улиц на время станут пешеходными.

8 мая с 18:00 остановку запретят на улице Энгельса (между проспектом и площадью Ленина), на площади Ленина, на улицах Заводская Линия и Гоголя (от улицы Герцена), на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), на улице Титова (между улицами Пушкинская и Куйбышева), на Фаддеевской улице.

9 мая с 7:00 до 23:30 все перечисленные участки дорог, кроме улицы Титова, превратятся в пешеходные зоны.

Проезд запретят на улице Правды – между улицами Казарменская и Куйбышева, до набережной Гюллинга на улице Луначарского и частично до проспекта Карла Маркса по улицам Дзержинского (от улицы Свердлова), Кирова и Куйбышева (от улицы Титова).

С 16:30, после завершения эстафеты «День Победы», возобновится движение транспорта по улицам Энгельса, Заводская Линия, Гоголя, Кирова, Дзержинского, площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

«Вход на территорию праздника будет организован на Пименовском, Советском и Заводском (у дома № 1 на улице Калинина) мостах, в пойме реки Лососинки (перед Зарецким мостом), на улицах Гоголя (напротив дома № 6), Фридриха Энгельса (напротив дома № 4), Андропова (у дома № 2), на Губернаторской аллее (выход из Губернаторского сада) и на проспекте Карла Маркса на перекрестках с улицами Куйбышева и Пушкинской»,

- сообщили в администрации Петрозаводска.



Гостей и петрозаводчан просят быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД, заранее планировать маршрут. // фото «Петрозаводск говорит»/ пресс-центр мэрии