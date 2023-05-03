Сугробы начнут расти на днях, ГИБДД обратилась к автомобилистам

В ближайшие дни в Карелии прогнозируют понижение температуры, ветер и обильные осадки в виде дождя и снега.

В Лоухском, Калевальском, Муезерском районах, Костомукше ожидаются интенсивные снегопады при околонулевой температуре. Возможно формирование снежного покрова. На дорогах возможна гололедица.

Резкое возвращение зимы может осложнить обстановку на дорогах. ГИБДД Карелии призывает автомобилистов быть внимательными при смене погоды.

Водителям рекомендуют выбирать безопасную манеру вождения без резких маневров, контролировать дорожную ситуацию. Пешеходов также просят быть внимательными на дорогах, так как зонты и капюшоны ограничивают обзор. Перед переходом проезжей части необходимо остановиться и убедиться в безопасности. // фото ГИБДД Карелии