30 апреля 2023, 16:53
Массовые проверки проведут в первый понедельник мая
«Контроль трезвости» пройдет в Петрозаводске
В Госавтоинспекции предупредили о проверках на дорогах столицы Карелии в праздничный день. Рейд «Контроль трезвости» состоится 1 мая.
За три месяца в столице Карелии произошло шесть ДТП, в которых девять человек получили травмы и двое погибли.
В сравнении с 2022 годом количество происшествий увеличилось в несколько раз. За этот же период сотрудники ДПС отстранили от управления 165 водителей с признаками опьянения.
Петрозаводчане могут сообщать о водителях подшофе в дежурную группу по телефонам ГИБДД: 71-59-00, 78-44-44. // фото Госавтоинспекция города