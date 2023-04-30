Массовые проверки проведут в первый понедельник мая

В Госавтоинспекции предупредили о проверках на дорогах столицы Карелии в праздничный день. Рейд «Контроль трезвости» состоится 1 мая.

За три месяца в столице Карелии произошло шесть ДТП, в которых девять человек получили травмы и двое погибли.

В сравнении с 2022 годом количество происшествий увеличилось в несколько раз. За этот же период сотрудники ДПС отстранили от управления 165 водителей с признаками опьянения.

Петрозаводчане могут сообщать о водителях подшофе в дежурную группу по телефонам ГИБДД: 71-59-00, 78-44-44. // фото Госавтоинспекция города