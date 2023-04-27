Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

Рейд «Контроль трезвости» пройдет на дорогах столицы Карелии 28 апреля. Инспекторы дорожной полиции будут массово останавливаться водителей для проверки.

В ГИБДД напомнили, что за три месяца в Петрозаводске зарегистрировано шесть ДТП, в которых девять человек получили травмы и два человека погибли.

В сравнении с 2022 годом количество аварий возросло в несколько раз. За аналогичный период сотрудники ДПС отстранили от управления 165 нетрезвых водителей. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска