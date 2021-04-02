Продукцию еще 20 карельских компаний планируется экспортировать

Глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев заявил, что правительство республики намерено в несколько раз увеличить число экспортных контрактов, сообщает сайт «Сделано в России».

В 2021 году республика планирует вывести на внешние рынки товары еще 20 компаний, а также увеличить общую сумму сделок по экспортным контрактам.

В 2020 году регион выполнил показатели по зарубежным поставкам в рамках нацпроекта. Продукция 27 компаний была отгружена в другие страны, при этом семь из них заключили экспортные договоры впервые. В частности, из Карелии отправили древесные гранулы, сувениры и натуральную косметику.

Власти республики оказали финансовую поддержку и помогли в проведении маркетинговых исследований, подготовке рекламы для иностранных покупателей и переводе сайтов на иностранные языки.

Фото с сайта madeinrussia.ru