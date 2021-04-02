02 апреля 2021, 09:28
Экономика

Продукцию еще 20 карельских компаний планируется экспортировать

Сегодня из Карелии за рубеж отправляются древесные гранулы, сувениры и натуральную косметика

Глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев заявил, что правительство республики намерено в несколько раз увеличить число экспортных контрактов, сообщает сайт «Сделано в России».

В 2021 году республика планирует вывести на внешние рынки товары еще 20 компаний, а также увеличить общую сумму сделок по экспортным контрактам.

В 2020 году регион выполнил показатели по зарубежным поставкам в рамках нацпроекта. Продукция 27 компаний была отгружена в другие страны, при этом семь из них заключили экспортные договоры впервые. В частности, из Карелии отправили древесные гранулы, сувениры и натуральную косметику.

Власти республики оказали финансовую поддержку и помогли в проведении маркетинговых исследований, подготовке рекламы для иностранных покупателей и переводе сайтов на иностранные языки.

Фото с сайта madeinrussia.ru

Обсудить
просмотр
184811
Метки: 
Карелия
экспорт
Олег Ермолаев
Минэкономразвития Карелии
контракты
нацпроект
сделано в россии