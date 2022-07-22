22 июля 2022, 09:20
Продлили ограничения на полеты в южном направлении до 30 июня
Ограничение коснулось 11 аэропортов юга и центра России
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортах на юге и в центре России до конца июня, передает РИА Новости.
Ограничения распространяются на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Элисты, Курска, Ростова-на-Дону и Липецка, говорится в сообщении.
Напомним, режим действует уже пять месяцев – с 24 февраля. Фото: pxhere.