Преступление в Петрозаводске попало в объектив видеокамеры

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горожанин подозревается в повреждении имущества. На кадрах видно, как мужчина беседует с девушкой, после чего наносит сильный удар кулаком по терминалу.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефонам: +7-911-405-24-58, +7-911-410-76-51. Конфиденциальность гарантируется.